Омск-Информ
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·Общество

На эту должность назначили Ольгу Котюргину, которая ранее уже ее занимала.
С 16 июля в Омске сменился руководитель «Комбината специальных услуг». Директором вновь стала Ольга Котюргина, которую уже назначали на эту должность в феврале 2021 года (на 17 месяцев) и в июле 2023 года (всего на 6 дней).
До нее с июля прошлого года директором бюджетного учреждения работал Михаил Квитков. Как сообщалось ранее, его зарплата составляла в среднем 88 тыс. рублей в месяц.
Отметим, что «Комбинат специальных услуг» занимается похоронами. В прошлом году учреждению удалось возродить производство гробов и крестов.
·Общество

На эту должность назначили Ольгу Котюргину, которая ранее уже ее занимала.
С 16 июля в Омске сменился руководитель «Комбината специальных услуг». Директором вновь стала Ольга Котюргина, которую уже назначали на эту должность в феврале 2021 года (на 17 месяцев) и в июле 2023 года (всего на 6 дней).
До нее с июля прошлого года директором бюджетного учреждения работал Михаил Квитков. Как сообщалось ранее, его зарплата составляла в среднем 88 тыс. рублей в месяц.
Отметим, что «Комбинат специальных услуг» занимается похоронами. В прошлом году учреждению удалось возродить производство гробов и крестов.