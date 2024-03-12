В прошлом году Галина Зурнаджан получала 220 тысяч в месяц. Зарплата ее заместителей была чуть меньше.

В прошлом году бывший главный дорожник города – Галина Зурнаджан получала 220 тысяч в месяц. Зарплата ее заместителей была чуть меньше.

Мэрия Омска опубликовала информацию о среднемесячной зарплате руководителей и заместителей руководителей бюджетных и муниципальных учреждений, которые являются подведомственными департаменту городского хозяйства, за прошлый год.

Уже бывший директор УДХБ Галина Зурнаджан в месяц получала 220 тыс. рублей. Напомним, что ответственная за омские дороги ушла в отставку ровно месяц назад. Сейчас ее обязанности исполняет Антон Глебов. Он в прошлом году зарабатывал 204 тыс. рублей.

Заместитель директора по благоустройству в УДХБ в прошлом году получал 174 тыс. рублей, а замдиректора по зеленому хозяйству – 161 тыс. рублей.

У директора учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», которое отвечает в городе за мосты, путепроводы, подземные и надземные пешеходные переходы, Владимира Рудковского в прошлом году была зарплата 121 тыс. рублей.

Михаил Квитков, который занимается вопросами похоронного дела в Омске, получал 88 тыс. рублей, а зарплата директора муниципального приюта для животных Юрия Маркушина составляла 65 тыс. рублей. Самый маленький оклад оказался у Ивана Перфилова, который руководит предприятием «Банное хозяйство», – 32 тыс. рублей.