Омск-Информ
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·Авто

На этот раз дорожники занялись улицей Кирова. Там планируют уложить новый асфальт.

В Омске начали ремонтировать улицу Кирова. Как рассказал мэр города Сергей Шелест, сегодня, 3 июня, работы проводились по нечетной стороне – на участке от дома № 7 до дома № 51. Всего на улице планируется уложить 5 тыс. кв. м нового асфальта.

Напомним, что также в городе ремонтируют дорогу по улице Красный Путь. До 15 июня подрядчик на участке от улицы Фрунзе до проспекта Мира заменит верхний слой асфальта.

·Авто

На этот раз дорожники занялись улицей Кирова. Там планируют уложить новый асфальт.

В Омске начали ремонтировать улицу Кирова. Как рассказал мэр города Сергей Шелест, сегодня, 3 июня, работы проводились по нечетной стороне – на участке от дома № 7 до дома № 51. Всего на улице планируется уложить 5 тыс. кв. м нового асфальта.

Напомним, что также в городе ремонтируют дорогу по улице Красный Путь. До 15 июня подрядчик на участке от улицы Фрунзе до проспекта Мира заменит верхний слой асфальта.