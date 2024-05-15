Омск-Информ
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·Авто

До середины июня подрядчик должен будет заменить верхний слой асфальта. А омичам придется постоять в пробках.

В Омске начали ремонтировать одну из главных улиц города – Красный Путь. Как рассказал мэр Сергей Шелест, работы выполняются на средства дополнительной субсидии.

До 15 июня ООО «СибДор» на участке от улицы Фрунзе до проспекта Мира заменят верхний слой асфальта.

Следующий участок, где будет идти ремонт, станет проспект Карла Маркса.

Отметим, что из-за ремонта Красного Пути омичи уже третье утро подряд стоят в пробках.

·Авто

До середины июня подрядчик должен будет заменить верхний слой асфальта. А омичам придется постоять в пробках.

В Омске начали ремонтировать одну из главных улиц города – Красный Путь. Как рассказал мэр Сергей Шелест, работы выполняются на средства дополнительной субсидии.

До 15 июня ООО «СибДор» на участке от улицы Фрунзе до проспекта Мира заменят верхний слой асфальта.

Следующий участок, где будет идти ремонт, станет проспект Карла Маркса.

Отметим, что из-за ремонта Красного Пути омичи уже третье утро подряд стоят в пробках.