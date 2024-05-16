Омск-Информ
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·Авто

Ремонт магистрали стал причиной образования пробок. Для решения ситуации корректируют работу светофоров.
В Омске ремонтируют улицу Красный Путь. Дорожники уже срезали верхний слой асфальта, из-за чего на некоторых участках начали образовываться пробки. 
Для того чтобы снизить количество заторов на особо загруженных перекрестках, изменили режим работы светофоров. Вчера работы прошли на пересечении Красного Пути с улицами Березовая, 6-я и 7-я Северная, а также Кемеровская. Работу трех из четырех этих светофоров снова скорректируют.
– В ходе мониторинга дорожной ситуации выявлена потребность в повторной корректировке светофорных объектов по улице Красный Путь на пересечениях с улицами 6-й, 7-й Северной и Кемеровской, – рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.
Сегодня корректировка работы светофоров продолжится.
·Авто

Ремонт магистрали стал причиной образования пробок. Для решения ситуации корректируют работу светофоров.
В Омске ремонтируют улицу Красный Путь. Дорожники уже срезали верхний слой асфальта, из-за чего на некоторых участках начали образовываться пробки. 
Для того чтобы снизить количество заторов на особо загруженных перекрестках, изменили режим работы светофоров. Вчера работы прошли на пересечении Красного Пути с улицами Березовая, 6-я и 7-я Северная, а также Кемеровская. Работу трех из четырех этих светофоров снова скорректируют.
– В ходе мониторинга дорожной ситуации выявлена потребность в повторной корректировке светофорных объектов по улице Красный Путь на пересечениях с улицами 6-й, 7-й Северной и Кемеровской, – рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.
Сегодня корректировка работы светофоров продолжится.