Корректировки начнут действовать с 1 октября.

Омским водителям вернут поворот налево на перекрестке улиц Красный Путь с Фрунзе. Речь идет об участке от метромоста в направлении улицы Фрунзе. Изменения начнут действовать с 1 октября. Напомним, что ранее поворот был отменен при капитальном ремонте Ленинградского моста.

– При следовании от метромоста в направлении улицы Фрунзе выполнение поворота налево будет разрешено как с третьей, так и с четвертой полосы, – отметил мэр города Сергей Шелест.

Также он добавил, что на сегодня транспортные потоки вернулись к привычным «накатанным» маршрутам. Поэтому было принято такое решение, чтобы стабилизировать дорожную ситуацию в центре города.

Представители омской мэрии сообщили о том, что с 1 октября на перекрестке будут заменены дорожные знаки, предписывающие направления движения по полосам. Также они попросили водителей быть внимательнее на дороге по причине корректировок в правилах проезда.