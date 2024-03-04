До конца дня работы снова планируют провести во всех городских округах.

До конца дня работы снова планируют провести во всех городских округах.

В мэрии рассказали, где сегодня будут работать омские дорожники. После ночного снегопада Управление дорожного хозяйства и благоустройства задействовало 233 дворника и 225 единиц спецтехники.

В Кировском округе вывезут снег и снимут наледь с улиц 12-го Декабря (от Суворова до Граничной) и Лукашевича (Крупская – Степанца). Очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров планируется на Транссибирской, 60 лет Победы, 12-го Декабря, Мельничной, Конева, Крупской, 70 лет Октября и Лукашевича.

В Ленинском округе вывоз снега: 2-я Путевая, Кучерявенко, Невского. Снятие наледи: Инструментальная, проезд от дома № 7 на улице Вострецова до улицы Моторной. Дорожники также приведут в порядок остановки и тротуар на Карла Маркса, Труда, Янтарной, Светловской, 6-й Станционной, Воровского, Иртышской Набережной.

В Октябрьском округе очистят от снега и наледи улицы Маяковского (Куйбышева – 5-я Линия), 4-ю и 5-ю Кордные. С сугробами и гололедом будут бороться на остановках и тротуарах на Космическом проспекте, улицах Лизы Чайкиной и Богдана Хмельницкого.

В Советском округе запланировали вывоз снега с Красного Пути от «Старозагородной рощи» до «Телецентра». Наледь снимут с проезжей части на Волховстроя, 2-й Дачной, 2-й Кольцевой, с дороги на поселок Омский и проезда от Мира до Андрианова. Очистка и обработка остановок и тротуаров: Красный Путь, Мира, Химиков, 22-го Апреля.

В Центральном округе снег вывезут с улиц 10 лет Октября (Шебалдина 6-я Линия), 1-й Восточной, 50, с проезда от Добровольского до лицея № 66, с 24-й Северной (Красный Пахарь – Герцена). Снятие наледи также планируется на 10 лет Октября и 24-й Северной. Тротуары очистят от снега и посыпят песком на Красном Пути, Интернациональной, Соборной площади, Гагарина, Думской и 10 лет Октября.