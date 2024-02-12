Омск-Информ
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·Политика

Галина Зурнаджан руководила Управлением дорожного хозяйства и благоустройства на протяжении двух лет. Мэр поблагодарил ее за работу.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об отставке директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галины Зурнаджан. Ее уход произошел на фоне проваленной работы по уборке и вывозу снега в Омске. Тем не менее глава города поблагодарил Зурнаджан за работу.

– Благодарю Галину Максимовну за работу. В течение двух лет она занималась очень сложным и проблемным направлением, вносила свой внушительный вклад в благоустройство, озеленение, уборку города. Уверен, опыт и профессионализм Галины Максимовны будут востребованы в отрасли. Желаю ей крепкого здоровья, успехов и всего самого наилучшего, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Исполнять обязанности руководителя УДХБ будет первый заместитель директора Антон Глебов.

·Политика

Галина Зурнаджан руководила Управлением дорожного хозяйства и благоустройства на протяжении двух лет. Мэр поблагодарил ее за работу.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об отставке директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галины Зурнаджан. Ее уход произошел на фоне проваленной работы по уборке и вывозу снега в Омске. Тем не менее глава города поблагодарил Зурнаджан за работу.

– Благодарю Галину Максимовну за работу. В течение двух лет она занималась очень сложным и проблемным направлением, вносила свой внушительный вклад в благоустройство, озеленение, уборку города. Уверен, опыт и профессионализм Галины Максимовны будут востребованы в отрасли. Желаю ей крепкого здоровья, успехов и всего самого наилучшего, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Исполнять обязанности руководителя УДХБ будет первый заместитель директора Антон Глебов.