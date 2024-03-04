Бывшая глава Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска заявила, что пока находится в отпуске, «отгуливая» накопившиеся дни.

Бывшая глава Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска заявила, что пока находится в отпуске, «отгуливая» накопившиеся дни.

Экс-глава Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Галина Зурнаджан рассказала, чем занимается после ухода из мэрии. 12 февраля 71-летняя чиновница покинула свой пост, прозрачно намекнув на ранние подъемы и ненормированный рабочий день.

Как уточнила «Омск-информу» Галина Зурнаджан, сейчас она отгуливает отпуск.

– Я нахожусь в отпуске и ничем другим не занимаюсь! Отдыхаю, потому что за два года накопила массу «неотгулянных» дней, – пояснила она.

При этом экс-чиновница дала понять, что рассматривает другие рабочие предложения. Но никакой конкретики озвучивать не стала, добавив, что журналистам об этом знать необязательно.