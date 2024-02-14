Решение о награждении теперь уже экс-директора УДХБ приняли депутаты горсовета. Ранее Зурнаджан уволилась на фоне критики за уборку снега.

Решение о награждении теперь уже экс-директора УДХБ приняли депутаты горсовета. Ранее Зурнаджан уволилась на фоне критики за уборку снега.

Теперь уже экс-директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Галина Зурнаджан получит почетную грамоту. Такое решение приняли депутаты горсовета. Председатель комитета по вопросам ЖКХ Сергей Фролов подчеркнул, что он «очень высокого мнения об этом человеке».

– Она приехала из Казахстана. Я с ней работал многие годы и когда я был вице-мэром, и когда потом мы были на равных и возглавляли бюджетные учреждения. Часто созванивались, общались. Я очень высокого мнения об этом человеке, – заявил на заседании комитета Фролов.

Отметим, что Галина Зурнаджан уволилась из БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» два дня назад на фоне критики горожан на уборку снега в городе. Свою почетную грамоту Галина Зурнаджан получит ко Дню работников ЖКХ, который отмечается в марте.