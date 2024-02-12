Глава Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска призналась, что работать стало очень непросто: вставать приходилось в 4 утра.

Глава Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска призналась, что работать стало очень непросто: вставать приходилось в 4 утра.

Глава Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Галина Зурнаджан рассказала «Омск-информу» о причинах своего ухода. Ранее стало известно, что она покидает эту должность.

По словам Галины Зурнаджан, это было самостоятельное решение. Потому что работать становилось все сложнее: 71-летней главе ведомства приходилось вставать в 4 утра.

– Сказала мэру Сергею Шелесту, что увольняюсь, две недели назад. У меня очень богатый профессиональный опыт. Многое удалось сделать за это время. Я сама приняла такое решение. Потому что каждое утро вставала в 4 утра, в 5:15 выезжала. Эта гиперответственность давила. Мне самой тяжело уходить, – заявила Зурнаджан.

Глава Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска не скрывает, что покидать эту должность ей крайне сложно. Коллектив ведомства не скрывает своей печали.

– Я только-только выстроила работу. Коллектив откровенно в шоке. Женщины приходят плачут. Мужчины спрашивают: «А мы как?» Это очень сложно, – отметила Зурнаджан.

Директор УДХБ увольняется по соглашению сторон, сегодня она работает последний день. Галина Зурнаджан уходит на пенсию.

Отметим, что руководителем ведомства чиновница стала 15 февраля 2022 года. А до этого с июня 2010 года возглавляла учреждение «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» в мэрии Омска.

Еще раньше, с мая 2005 года по февраль 2010 года, Галина Зурнаджан занимала должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.