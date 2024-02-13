Теперь дорожники будут работать днем, за исключением часов пик. Это поможет направить все силы на другие дороги и проезды.

Теперь дорожники будут работать днем, за исключением часов пик. Это поможет направить все силы на другие дороги и проезды.

В омском УДХБ перестроили график работ по очистке дорог и улиц от снега. Если ранее дорожные бригады убирали снег ночью, а днем работали на отдаленных участках, то теперь основные силы будут трудиться в дневное время, за исключением часов пик. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, это позволит направить основные ресурсы на второстепенные дороги и проезды.

– Сегодня в день в рейсы выведено 273 единицы дорожной техники. На ручную очистку тротуаров и остановок вышли 225 человек. Помимо дорог, особое внимание на межквартальные проезды, где после серии снегопадов был затруднен проезд, – пояснил исполняющий обязанности директора БУ Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов.

Снег сегодня убирают на 50 объектах города.

Напомним, что вчера в УДБХ сменился руководитель. Теперь временно исполнять его обязанности будет Антон Глебов. Ранее он был первым заместителем директора. Прошлый начальник управления Галина Зурнаджан ушла в отставку по собственному желанию. Зурнаджан призналась, что ей стало тяжело вставать в 4 часа утра.