Омичам рассказали, как в городе справляются с последствиями обильных снегопадов

На зимнее содержание дорог брошены все силы, уже вывезено 350 тысяч кубов снега, подспорьем станет новая уборочная техника.

В прямом эфире программы «Вести. ЖКХ» на ГТРК «Иртыш» на актуальные вопросы ответил заместитель директора по содержанию и ремонту УДХБ администрации Омска Антон Тадин. Основной темой разговора стала борьба городских служб с последствиями обильных снегопадов.

– Все виды работ УДХБ идут в плановом режиме. После последнего сильного снегопада в течение дня и ночи проходит уборка дорог с полным их прометанием. Также обрабатываем магистрали противогололедным материалом, – сообщил Тадин.

Снегопады не являются форс-мажором, ведомство соблюдает установленный график работ. В плановом порядке идет вывоз снега, очистка пешеходных переходов, тротуаров, пешеходных зон, остановочных карманов и так далее. График уборки распределен по категориям. В первую очередь отрабатываются дороги, где сосредоточен общественный транспорт с плотным трафиком. И только после уборки основных магистралей рабочие занимаются менее важными участками.

На сегодня вывезено уже 350 тысяч кубометров снега. Этот процесс продолжается в круглосуточном режиме. Определен перечень из 399 вероятных мест подтопления, соответствующие работы уже проводятся и должны быть завершены до 7 апреля.

Разговор коснулся зон ответственности. Омичам не всегда понятно, почему где-то уборка не производится.

– Мы отрабатываем все магистрали, а также пешеходные зоны, подходы к пешеходным зонам. Вся муниципальная территория – это зона ответственности Управления дорожного хозяйства и благоустройства, – уточнил Тадин.

Замдиректора УДХБ также ответил на вопросы телезрителей. Омич поинтересовался, можно ли самостоятельно из частного сектора вывозить снег на территорию рощи между поселком Ермак и металлокассой на улице Нефтезаводской.

– У нас есть сформированный перечень официальных снежных свалок. В Советском округе – это свалка за поселком Николаевка. Мы вывозим снег туда. В таких случаях, если кто-то места находит, где незаконно сваливают снег, можно обращаться в департамент контроля мэрии с обращением, чтобы разобрались, – объяснил Тадин.

Фото: Сергей Мельников

Полигоны есть в каждом административном округе Омска, однако для утилизации снега необходимо иметь талоны. Либо платные, либо бесплатные, которые распределяются среди жителей частного сектора.

Антон Тадин также рассказал о новой технике, появившейся на днях в УДХБ. Город получил 44 единицы техники, в том числе 5 самосвалов, 15 тракторных щеток с новым оборудованием, а также лаповые снегопогрузчики. Эта техника предназначена как для зимнего, так и для летнего содержания дорог.