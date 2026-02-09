Хоценко и Шелест передали омским дорожникам 44 единицы спецтехники

Сегодня, 9 февраля, в Омске состоялось значимое событие: губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест вручили Управлению дорожного хозяйства и благоустройства города новую партию спецтехники. Это приобретение, включающее 44 единицы, среди которых 15 тракторов с навесным оборудованием, пять самосвалов МАЗ и три бульдозера, призвано существенно улучшить качество обслуживания городских дорог.
Губернатор подчеркнул прямую зависимость качества жизни горожан от эффективности работы дорожных служб.
– Мы знаем, насколько остро стоит вопрос износа машин. Поэтому с прошлого года запустили программу по обновлению автопарка дорожных служб города и области с ежегодным финансированием – 300 млн рублей. Такого серьезного обновления не было уже много лет. В прошлом году парк города пополнился на 70 единиц. Сегодня передаем еще 44, – подчеркнул Виталий Хоценко.
Сергей Шелест сообщил, что полученная техника является универсальной и пригодна для эксплуатации в любое время года, что позволит повысить уровень содержания улично-дорожной сети. Мэр также выразил благодарность партии «Единая Россия» за поддержку инициативы по обновлению парка спецтехники.
Руководитель городского управления дорожного хозяйства Антон Глебов отметил, что приобретение высококачественной техники имеет первостепенное значение для удовлетворения потребностей города. Губернатор и мэр выразили признательность дорожным рабочим за их труд.