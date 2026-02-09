Хоценко и Шелест передали омским дорожникам 44 единицы спецтехники

Новенькие тракторы, самосвалы, бульдозеры будут обслуживать городские дороги круглый год. Это крупнейшее обновление парка спецтехники Омска за последние годы.

Фото: Сергей Мельников

Сегодня, 9 февраля, в Омске состоялось значимое событие: губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест вручили Управлению дорожного хозяйства и благоустройства города новую партию спецтехники. Это приобретение, включающее 44 единицы, среди которых 15 тракторов с навесным оборудованием, пять самосвалов МАЗ и три бульдозера, призвано существенно улучшить качество обслуживания городских дорог.

Фото: Сергей Мельников

Губернатор подчеркнул прямую зависимость качества жизни горожан от эффективности работы дорожных служб.

– Мы знаем, насколько остро стоит вопрос износа машин. Поэтому с прошлого года запустили программу по обновлению автопарка дорожных служб города и области с ежегодным финансированием – 300 млн рублей. Такого серьезного обновления не было уже много лет. В прошлом году парк города пополнился на 70 единиц. Сегодня передаем еще 44, – подчеркнул Виталий Хоценко.

Фото: Сергей Мельников

Сергей Шелест сообщил, что полученная техника является универсальной и пригодна для эксплуатации в любое время года, что позволит повысить уровень содержания улично-дорожной сети. Мэр также выразил благодарность партии «Единая Россия» за поддержку инициативы по обновлению парка спецтехники.

Фото: Сергей Мельников

Руководитель городского управления дорожного хозяйства Антон Глебов отметил, что приобретение высококачественной техники имеет первостепенное значение для удовлетворения потребностей города. Губернатор и мэр выразили признательность дорожным рабочим за их труд.