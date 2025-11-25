Мэрия Омска закупит оборудования для газонокосилок на 700 тысяч рублей

Городское Управление дорожного хозяйства и благоустройства уже сейчас готовится к следующему летнему сезону: объявлен тендер на закупку триммерных головок.

Omskinform.ru

Пресс-центр администрации города Омска сообщил о том, что городское УДХБ планирует приобрести 200 триммерных головок общей стоимостью 700 тысяч рублей. Цена за единицу товара составляет 3500 рублей. Поставка оборудования ожидается на период с 2 по 16 февраля 2026 года.

Контракт Управления дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Омска опубликован на портале госзакупок. Требуются триммерные головки – расходный материал для газонокосилок. Заявки принимаются до 28 ноября 2025 года.

Уточним, что каждое лето Управление дорожного хозяйства организует покос травы на территории всего Омска. Работы ведутся как на пешеходных зонах, так и около автомобильных дорог. Трава стрижется в городских парках и скверах, где требуются большие объемы работ и необходим комплексный подход. Часть травы косится с использованием специальной техники, часть – стрижется вручную.