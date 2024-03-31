Сейчас дорожные службы откачивают воду с дорог круглосуточно. Такие работы должны проводить и управляющие компании.

Сейчас дорожные службы откачивают воду с дорог круглосуточно. Такие работы должны проводить и управляющие компании.

В Омске дорожные службы продолжают бороться с паводком в круглосуточном режиме. Как рассказали в пресс-службе мэрии наиболее проблемные участки держатся на контроле постоянно.

Сегодня, 31 марта, откачка воды проводилась по улицам 22 апреля, 8-я Дунайская, Малиновского, 21-я Амурская. На особом контроле находятся участки по улице 21-я Амурская в районе путепровода, Малиновского, Манякина, 3-я Железнодорожная, Дмитриева. На проблемные адреса АС-бочки выезжают несколько раз в день.

- Перепады температур вносят коррективы в работу дорожных служб. Были начаты работы по аварийно-восстановительному ремонту дорог с использованием горячего асфальта. В выходные температура понизилась, но работы продолжаются с использованием других инертных материалов и холодного асфальта, - отметили в ведомстве.

В выходные дни снег вывозили на улицах 36-я Северная, 11-я Амурская, 22 Апреля, Карла Маркса, 1-я Советская, Звездова, Ивана Алексеева и проспект Мира. Всего было привлечено порядка 150 единиц техники и около 100 рабочих.

Кроме того, в городской администрации заявили, что откачка воды во дворах – это ответственность управляющих компаний. А убирать и вывозить снег со всоих прилегающих территорий должны хозсубъекты и сами жители частного сектора.