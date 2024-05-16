Бизнесмену, который занимается ритуальными услугами, не понравился новый регламент «Комбината специальных услуг». Мужчина решил обратиться в УФАС.

Бизнесмену, который занимается ритуальными услугами, не понравился новый регламент «Комбината специальных услуг». Мужчина решил обратиться в УФАС.

В омское УФАС обратился индивидуальный предприниматель, которого не устроила работа бюджетного учреждения «Комбинат специальных услуг».

Бизнесмен оказывает услуги в сфере похоронного дела, в том числе и по погребению умершего на основании договора с его родственниками. Ранее предприниматель через своего представителя подал в организацию специальный пакет документов, с помощью которых можно было получить справку на осуществление захоронения. Однако с 1 апреля учреждение ввело новые правила, и теперь предоставить документы и написать заявление должны сами родственники умерших. В связи с этим у бизнесмена отказались принимать документы, так как они были поданы ненадлежащим лицом.

– В нарушение норм действующего законодательства БУ г. Омска «КСУ» обязывает граждан не пользоваться услугами коммерческих организаций в сфере похоронного дела, а лично обращаться в учреждение для подачи заявления об определении фактической возможности захоронения и за получением документов. Омское УФАС считает отказы БУ Омска «КСУ» в приеме документов индивидуального предпринимателя необоснованными и усматривает в действиях БУ Омска «КСУ» признаки нарушения антимонопольного законодательства, – рассказали в пресс-службе омского УФАС.

Антимонопольный орган выдал предупреждение в адрес организации и потребовал внесли изменения в свои новые правила.

Отметим, что бизнесмены, работающие в сфере оказания ритуальных услуг, считают новый регламент КСУ незаконным. После реакции УФАС, вероятно, его отменят.