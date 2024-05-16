Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Бизнесмену, который занимается ритуальными услугами, не понравился новый регламент «Комбината специальных услуг». Мужчина решил обратиться в УФАС.

В омское УФАС обратился индивидуальный предприниматель, которого не устроила работа бюджетного учреждения «Комбинат специальных услуг».

Бизнесмен оказывает услуги в сфере похоронного дела, в том числе и по погребению умершего на основании договора с его родственниками. Ранее предприниматель через своего представителя подал в организацию специальный пакет документов, с помощью которых можно было получить справку на осуществление захоронения. Однако с 1 апреля учреждение ввело новые правила, и теперь предоставить документы и написать заявление должны сами родственники умерших. В связи с этим у бизнесмена отказались принимать документы, так как они были поданы ненадлежащим лицом.

– В нарушение норм действующего законодательства БУ г. Омска «КСУ» обязывает граждан не пользоваться услугами коммерческих организаций в сфере похоронного дела, а лично обращаться в учреждение для подачи заявления об определении фактической возможности захоронения и за получением документов. Омское УФАС считает отказы БУ Омска «КСУ» в приеме документов индивидуального предпринимателя необоснованными и усматривает в действиях БУ Омска «КСУ» признаки нарушения антимонопольного законодательства, – рассказали в пресс-службе омского УФАС.

Антимонопольный орган выдал предупреждение в адрес организации и потребовал внесли изменения в свои новые правила.

Отметим, что бизнесмены, работающие в сфере оказания ритуальных услуг, считают новый регламент КСУ незаконным. После реакции УФАС, вероятно, его отменят.

1665
·Общество

Бизнесмену, который занимается ритуальными услугами, не понравился новый регламент «Комбината специальных услуг». Мужчина решил обратиться в УФАС.

В омское УФАС обратился индивидуальный предприниматель, которого не устроила работа бюджетного учреждения «Комбинат специальных услуг».

Бизнесмен оказывает услуги в сфере похоронного дела, в том числе и по погребению умершего на основании договора с его родственниками. Ранее предприниматель через своего представителя подал в организацию специальный пакет документов, с помощью которых можно было получить справку на осуществление захоронения. Однако с 1 апреля учреждение ввело новые правила, и теперь предоставить документы и написать заявление должны сами родственники умерших. В связи с этим у бизнесмена отказались принимать документы, так как они были поданы ненадлежащим лицом.

– В нарушение норм действующего законодательства БУ г. Омска «КСУ» обязывает граждан не пользоваться услугами коммерческих организаций в сфере похоронного дела, а лично обращаться в учреждение для подачи заявления об определении фактической возможности захоронения и за получением документов. Омское УФАС считает отказы БУ Омска «КСУ» в приеме документов индивидуального предпринимателя необоснованными и усматривает в действиях БУ Омска «КСУ» признаки нарушения антимонопольного законодательства, – рассказали в пресс-службе омского УФАС.

Антимонопольный орган выдал предупреждение в адрес организации и потребовал внесли изменения в свои новые правила.

Отметим, что бизнесмены, работающие в сфере оказания ритуальных услуг, считают новый регламент КСУ незаконным. После реакции УФАС, вероятно, его отменят.

1665