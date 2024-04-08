«Комбинат специальных услуг» заявляет, что привел свои внутренние документы в соответствие с законодательством. Нововведения не нравятся представителям ритуальной сферы.

«Комбинат специальных услуг» заявляет, что привел свои внутренние документы в соответствие с законодательством. Нововведения не нравятся представителям ритуальной сферы.

Бюджетное учреждение «Комбинат специальных услуг» прокомментировало ситуацию с новым порядком выдачи справок-пропусков, на основании которых на муниципальных кладбищах можно копать могилы. Теперь родственники умерших должны лично явиться в КСУ, предоставить документы и написать заявление. Раньше это брали на себя представители ритуальных компаний.

Как заявили в учреждении, новый порядок оказания услуги соответствует действующему законодательству. КСУ привел к нему свои внутренние документы.

– В соответствии с действующим законодательством лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, может быть супруг, близкий родственник, иной родственник либо законный представитель умершего. То есть фактически те лица, которые несут материальные затраты на осуществление погребения умершего, – отметили в КСУ. – На территории города Омска деятельность в сфере похоронного дела, помимо данного Федерального закона, регулируется Решением Омского городского Совета от 22.07.2009 № 266 «Об организации похоронного дела в городе Омске».

Последний документ, действующий уже почти 15 лет, указывает, что определение фактической возможности захоронения на кладбище производится специализированной службой – КСУ. Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, должно предоставить личное заявление, свидетельство о смерти, выданное ЗАГСом, и свой паспорт.

Недовольство части представителей ритуальной сферы новым порядком в КСУ объяснили их нежеланием работать в соответствии с действующим законодательством.