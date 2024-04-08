Справка-пропуск, на основании которой можно копать могилу на кладбище, теперь выдается лишь на основании заявления от родных умершего.

Справка-пропуск, на основании которой можно копать могилу на кладбище, теперь выдается лишь на основании заявления от родных умершего.

Подведомственный мэрии «Комбинат специальных услуг» в марте разработал новый регламент, который существенно затруднил организацию похорон в Омске. Теперь родственники умерших должны лично обращаться в учреждение за так называемыми справками-пропусками, на основании которых на муниципальных кладбищах можно копать могилы.

Ранее оформлением документов занимались похоронные компании. Однако с недавних пор КСУ принимает только заявления, написанные родственниками умерших. В тяжелый жизненный момент людям приходится сидеть в очередях из-за формальной бумаги.

– Человек написал заявление, в котором доверил мне оказать ему услугу по организации похорон. А сотрудник КСУ берет этот документ и говорит: «У меня нет основания верить, что человек писал это своей рукой», – цитирует предпринимателя Валерия Тодоренко портал «Ом1». – И мы вынуждены родственников, бабушек-дедушек, которые испытывают горе от потери близкого, которым эта бюрократическая волокита ни к чему, вести лично. Там всего один диспетчер, появляется очередь.

Бизнесмены, работающие в сфере оказания ритуальных услуг, считают новый регламент КСУ незаконным. Предприниматели уже направили обращение в прокуратуру.

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