Это упрощает омским предпринимателям получение финансирования. По такой программе бизнесмены могут получить до 100 млн рублей.

Это упрощает омским предпринимателям получение финансирования. По такой программе бизнесмены могут получить до 100 млн рублей.

С марта прошлого года ПСБ троекратно увеличил объем средств, выданных омским предпринимателям по предодобренной кредитной линии «Лимит открыт»*.

В течение года за получением заемных средств в банк обращались организации, задействованные в различных хозяйственных отраслях: от производителей комбикормов до медицинских центров и охранных предприятий.

– Главное преимущество такого продукта – его моментальная доступность, ведь кредитный лимит для клиента предварительно уже одобрен. Это дает бизнесу региона новые возможности для роста. Популярный у омских предпринимателей кредит «Лимит открыт» упрощает получение финансирования, компании достаточно предоставить документы только для окончательного оформления услуги, – отметила заместитель управляющего Сибирским филиалом ПСБ Ольга Дубровина.

По этой программе предприниматель может получить без залога до 100 млн рублей. Их можно направить на пополнение оборотных средств или на финансирование текущих операционных расходов. Оформление услуги и получение траншей автоматизировано и проводится онлайн через интернет-банк. Возобновляемая кредитная линия открывается на 10 лет.

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