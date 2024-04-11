Предприниматель оформил нового сотрудника, но в течение десяти дней не сообщил о его трудоустройстве бывшему работодателю. Теперь бизнесмену грозит штраф.

Предприниматель оформил нового сотрудника, но в течение десяти дней не сообщил о его трудоустройстве бывшему работодателю. Теперь бизнесмену грозит штраф.

В Шербакульском районе прокуратура нашла нарушение закона о противодействии коррупции.

Оказалось, что один из индивидуальных предпринимателей принял на работу бывшего муниципального служащего. Однако в течение десяти дней он не сообщил прежнему работодателю о факте трудоустройства.

Бизнесмена оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушение по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего».