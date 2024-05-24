В этом году участниками стали 130 бизнесменов, в том числе представители из Беларуси и Казахстана.

В этом году участниками стали 130 бизнесменов, в том числе представители из Беларуси и Казахстана.

В этом году выставки «Омская марка» и «Инновация года» стали настоящим триумфом для предпринимателей не только из Омска, но и из других стран. В мероприятии приняли участие 130 бизнесменов, среди которых были и представители из Беларуси и Казахстана. Это значительно больше, чем в предыдущие годы, что свидетельствует о растущем интересе к выставкам и инновациям в бизнесе.

23 и 24 мая участники выставки могли продемонстрировать свои продукты и уникальные разработки. Омские и зарубежные предприниматели, научные сотрудники и дизайнеры представили широкий спектр оригинальной продукции, вызвавший интерес как у российских потребителей, так и у предприятий за пределами страны.

Одним из ярких примеров инновационного подхода стала разработка омского предприятия – робота для покраски различных поверхностей. Это устройство уже успели оценить российские потребители и предприятия из Тольятти. Руководитель компании, Юрий Гуслистый, признался, что испытывает любовь к Омску и отметил комфортные условия для ведения бизнеса в регионе, а также успешное расширение рынка сбыта через онлайн-продажи.

– С нового года АвтоВАЗ все детали салона новой «Лады-Веста» будет красить нашей автоматизированной покрасочной линией, – отметил бизнесмен.

Еще одним примером инновационного подхода стало предприятие Александра Егорова, который начал свой бизнес как хобби и сегодня специализируется на изготовлении деталей для автотюнинга и металлообработке.

Омские вузы также не остались в стороне от инноваций. Например, ОмГАУ разработал собственные виды молочной продукции и уникальные бады на основе микрозелени, предназначенные для пациентов с аллергией на химические добавки. Медицинский университет представил реабилитационные тренажеры и новые технологии для профилактики и лечения заболеваний.

– Отмечу, что эти выставки стали визитной карточкой нашего города. В этом году у нас 52 новые компании – участники. Это говорит о том, что проводится системная работа по поддержке малого и среднего бизнеса, мы двигаемся в правильном направлении, наши выставки интересны предпринимателям, дают им возможность расширить рынки сбыта и традиции этих выставок мы будем продолжать. В преддверии Дня российского предпринимательства поздравляю всех представителей делового сообщества с праздником! Желаю здоровья, процветания и новых успехов! – отметила заместитель мэра Омска, директор департамента городской экономической политики Елена Дячук.

Кроме того, известные омские дизайнеры Полина и Анна Григорьевы также приняли участие в мероприятии, представив свои уникальные идеи. Их семейный бренд популяризирует старорусский стиль. В создании своей одежды они используют традиционные детали русских костюмов, узоры и ручную вышивку.

Казахстан представил на своем стенде продукцию более чем 20 поставщиков, а также блюда современной казахской кухни.

– Мы ищем новые рынки сбыта, наши объемы позволяют расширять производство, сейчас поставляем хлопья, но в нашей линейке больше 20 видов каш, хотели бы видеть присутствие нашей продукции в Сибири более объемно, хотя уже видим здесь наши продукты, – рассказал представитель ОАО «Гомельхлебпродукт» Сергей Теленченко.

В целом выставки «Омская марка» и «Инновация года» проводятся в городе 19-й год. По словам организаторов мероприятий, продукция становится все более разнообразной.