Замуправляющего омского отделения Банка России Илья Плиндер связал это с ростом стоимости проезда и услуг ЖКХ.

В Омской области инфляция ускорилась до 9,4 % в июле. Специалисты омского отделения Банка России проинформировали, что это значение ниже показателя по Сибири, но выше, чем по России. А значит, можно говорить о рекордных значениях.

– Тарифы на жилищно-коммунальные услуги проиндексировали в начале июля. Если вспомнить, то запланированную на лето прошлого года индексацию провели еще в конце 2022 года. Именно поэтому годовой рост цен на ЖКУ в июле этого года ускорился, – пояснил замуправляющего омским отделением Банка России Илья Плиндер.

Также он отметил, что месяц назад выросла цена за проезд в общественном транспорте. Специалист заключил, что все вышеназванные обстоятельства повлияли на ускорение годовой инфляции в регионе.

Однако за минувший июль, по мнению Ильи Плиндера, рост цен на непродовольственные товары и продукты замедлился. Он объяснил это тем, что из-за прохладной весны урожай помидоров созрел позже обычного срока и попал на прилавки только в июле. Так как показатель предложения на овощи увеличился, то рост цен замедлился. Специалист отмечает аналогичную ситуацию с импортными бананами и виноградом. Такой исход он связывает с укреплением рубля.