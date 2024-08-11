Легенде смешанных единоборств понравилась площадка старого кадетского корпуса на улице Ленина, где накануне прошел юбилейный фестиваль.
Юбилейный, 5-й по счету, фестиваль здорового образа жизни «Штормфест» собрал более 30 тыс. омичей, заявил организатор мероприятия, легенда смешанных единоборств Александр Шлеменко. По словам спортсмена, новая площадка – плац кадетского корпуса на улице Ленина – полностью устроил организаторов.
– Территория нас полностью устроила. Здесь интересное место, в первую очередь историческое. Красивые исторические постройки, они защищают от ветра со всех сторон. Плац оказался очень большим, у нас было чуть больше тридцати тысяч человек в общей сложности, – цитирует Шлеменко портал «Ом1».
В рамках фестиваля омичи смогли поучаствовать в большом количестве активностей. Ажиотаж среди гостей праздника вызвал скоростной спуск на зиплайне. Мероприятие завершилось концертом группы «25/17».