Другими популярными развлечениями стали массаж огнем и сапсерфинг.

Сегодня, 10 августа, в День физкультурника, в Омске на площадке Сибирского кадетского корпуса стартовал 5-й фестиваль здорового образа жизни «Штормфест». В этом году организованы 25 локаций, которые разделены на пять природных стихий: огонь, вода, земля, воздух и шторм.

Для каждой тематической площадки организаторы подготовили интересные активности. Так, все желающие могут совершить скоростной спуск на зиплайне, освоить навыки сапсерфинга – катания на сапборде в специально установленном бассейне, посмотреть на гонки дронов, проверить свою меткость в стрельбе из лазерных пистолетов, попробовать массаж огнем «Дыхание дракона», поучаствовать в творческих мастер-классах.

По сведениям очевидцев, самая большая очередь из желающих образовалась на зиплайне.

В рамках «Штормфеста» прошел Гран-при по ММА среди любителей. Сильнейшие выявляются в двух весовых категориях: 65,8 кг и 83,9 кг. По итогам турнира победители получат денежное вознаграждение и возможность провести поединок на одном из профессиональных турниров лиги Александра Шлеменко SFC.

Для самых юных гостей работают локации «Синий трактор» и «Песчаный город».

Также проходят и другие спортивные состязания: игра с водными бластерами, лазер-ран (бег со стрельбой из лазерного пистолета), соревнования по флорболу. Завершит фестиваль концерт группы «25/17».