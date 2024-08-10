Участники коллектива Антон Завьялов и Андрей Позднухов предварили этой ироничной репликой свой хит «В городе, где нет метро».

Сегодня, 10 августа, в Омске в финале «Штормфеста» на площадке Сибирского кадетского корпуса выступила группа «25/17» (16+). В не столь давнем прошлом омич Антон Завьялов, ныне живущий в Москве, поинтересовался о строительстве подземки.

– Чe там с метро? Достроили у вас? Так и нету? – цитирует НГС55 артиста.

После чего вместе с Андреем Позднуховым они исполнили свой хит «В городе, где нет метро».

Кроме того, прозвучали песни «Череп и кости», «Позвони», «В нашем маленьком городе» и «Жду чуда».