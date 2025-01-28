Фестиваль состоится в 2026 году в рамках мероприятий «Омск – культурная столица России».
В Государственной думе прошло первое заседание оргкомитета «Культурной столицы России», в 2026 году этот статус будет носить город Омск. Уже запланированы масштабные мероприятия, в числе их шесть больших театральных фестивалей различного представительского уровня, пять музыкальных, в числе которых фестиваль, посвященный юбилею основателя группы «25/17» Андрею (Бледному) Позднухову. Он родился в городе Таре в 1976 году.
Состоятся события этнокультурной направленности, Омск примет Федеральный Сабантуй. Выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора» отметит 75-летие. Проведут ряд форумов кинодеятели и документалисты.
В рамках «Культурной столицы России – 2026» запланирован к проведению цикл масштабных музейных проектов, Всероссийский форум историков-краеведов, продолжатся археологические исследования места основания Омска.