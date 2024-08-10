Артисты намерены исполнить «В городе, где нет метро» и другие хиты.

Вчера, 9 августа, в Омск прилетели основатели рэп-группы «25/17» (16+) Андрей Позднухов и Антон Завьялов. Они намерены выступить на площадке пятого фестиваля «Штормфест» на территории кадетского корпуса сегодня вечером.

Площадки начнут работать с 15 часов, концерт начнется в 20 часов. Вход на все мероприятия свободный.

В финале фестиваля прозвучат хиты «Жду чуда», «Звезда», «В городе, где нет метро», «Подорожник» и песни из нового альбома «Радость встреч и расставаний».

Исполнители Андрей Позднухов и Антон Завьялов родом из Омска. Но живут и работают в Москве.