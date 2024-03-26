Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Выступление пройдет через месяц, в четверг, 25 апреля.
Организаторы определили новую дату концерта группы 25/17 в Омске. Выступление, которое не состоялось 24 марта из-за теракта в «Крокусе», перенесли на 25 апреля (четверг). Начало концерта в 19:00.
В другие даты концерты также пройдут в Нижнем Новгороде – 18 апреля – и Казани – 10 мая. Купленные ранее билеты будут действительны.
·Культура/Афиша

Выступление пройдет через месяц, в четверг, 25 апреля.
Организаторы определили новую дату концерта группы 25/17 в Омске. Выступление, которое не состоялось 24 марта из-за теракта в «Крокусе», перенесли на 25 апреля (четверг). Начало концерта в 19:00.
В другие даты концерты также пройдут в Нижнем Новгороде – 18 апреля – и Казани – 10 мая. Купленные ранее билеты будут действительны.