У одного из домов в Порт-Артуре вот-вот могут появиться проблемы с фундаментом.

Сегодня, 24 июля, в одном из омских пабликов появилась жалоба от жителей частного сектора в Порт-Артуре. По всей видимости, произошла коммунальная авария, из-за которой 30 домов остались без воды.

Для устранения проблемы в районе дома № 19 на улице 7-я Красноармейская рабочие разрыли землю. Однако во время ливней яму затопило, грунт стал рыхлый. По словам автора поста, огород начал обваливаться. Учитывая расстояние от ямы до самого дома, возникает угроза фундаменту здания.

Напомним, что ранее в Омске провалилась земля на Аллее олимпийцев. Под бюстом легкоатлетки Алены Филюшкиной образовалась яма. Оказалось, что провал появился из-за повреждения ливневки.