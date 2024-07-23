Омск-Информ
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·Происшествия

Девочка пропала накануне, когда пошла гулять по парку Победы.

Прокуратура Омской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, которое завели после пропажи 15-летней девочки. Напомним, что школьница пропала накануне, 22 июля. Она вышла на прогулку из гостиницы, которая находится в парке Победы.

– До настоящего времени ее местонахождение неизвестно, в связи с чем имеются основания полагать, что в отношении подростка могли быть совершены противоправные действия, – рассказали в региональной прокуратуре.

Прокуратура контролирует, как продвигаются оперативно-разыскные мероприятия. Во время них устанавливаются обстоятельства исчезновения девочки, а также ведутся поиски.

·Происшествия

Девочка пропала накануне, когда пошла гулять по парку Победы.

Прокуратура Омской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, которое завели после пропажи 15-летней девочки. Напомним, что школьница пропала накануне, 22 июля. Она вышла на прогулку из гостиницы, которая находится в парке Победы.

– До настоящего времени ее местонахождение неизвестно, в связи с чем имеются основания полагать, что в отношении подростка могли быть совершены противоправные действия, – рассказали в региональной прокуратуре.

Прокуратура контролирует, как продвигаются оперативно-разыскные мероприятия. Во время них устанавливаются обстоятельства исчезновения девочки, а также ведутся поиски.