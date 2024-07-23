Вчера девочка из Москвы пошла погулять по парку Победы и не вернулась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 15-летней Евангелины Алешковой из Москвы, которая приехала в Омск с родителями. Напомним, днем 22 июля девочка ушла из гостиницы на Суворова погулять в парк Победы и не вернулась.

Приметы девушки: на вид 15 лет, рост 172 см, среднее телосложение, карие глаза, длинные темно-русые волосы. Была одета в розовую футболку, серые джинсы клеш, кроссовки. При себе имела темно-синий рюкзак и черную сумку через плечо.

– В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося и условия жизни девочки, также проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка, – сообщили в Следственном комитете.

Тех, кто видел школьницу, просят позвонить в Следственный комитет (123) или в полицию (112).