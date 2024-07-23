Омск-Информ
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·Происшествия

Стражи порядка обследуют парк Победы, куда, предположительно, ушла гулять Евангелина Алешкова.

В Омске продолжаются поиски 15-летней школьницы из Москвы Евангелины Алешковой. Днем в понедельник, 22 июля, девочка ушла из гостиницы на улице Суворова погулять в парк Победы и не вернулась. В Омске школьница находилась с родителями. По факту ее пропажи возбуждено уголовное дело.

– На розыск несовершеннолетней ориентированы подразделения омской полиции, поисково-спасательные отряды и добровольцы, – сообщили в полиции. – В настоящее время более 30 сотрудников полиции обследуют лесной массив вблизи гостиничного комплекса, где девочка отдыхала с семьей. Полицейские разыскивают возможных свидетелей и очевидцев, устанавливают возможные маршруты передвижения.

Кроме того, в поисках задействован беспилотный летательный аппарат, с его помощью обследуется береговая линия Иртыша и сама река.

·Происшествия

Стражи порядка обследуют парк Победы, куда, предположительно, ушла гулять Евангелина Алешкова.

В Омске продолжаются поиски 15-летней школьницы из Москвы Евангелины Алешковой. Днем в понедельник, 22 июля, девочка ушла из гостиницы на улице Суворова погулять в парк Победы и не вернулась. В Омске школьница находилась с родителями. По факту ее пропажи возбуждено уголовное дело.

– На розыск несовершеннолетней ориентированы подразделения омской полиции, поисково-спасательные отряды и добровольцы, – сообщили в полиции. – В настоящее время более 30 сотрудников полиции обследуют лесной массив вблизи гостиничного комплекса, где девочка отдыхала с семьей. Полицейские разыскивают возможных свидетелей и очевидцев, устанавливают возможные маршруты передвижения.

Кроме того, в поисках задействован беспилотный летательный аппарат, с его помощью обследуется береговая линия Иртыша и сама река.