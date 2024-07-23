Семья Евангелины Алешкиной должна была вылететь в Москву вчера днем. Перед самолетом у девочки произошла ссора с родителями.

Стали известны новые обстоятельства пропажи в Омске 15-летней школьницы Евангелины Алешкиной. Непосредственно перед своим исчезновением девочка поссорилась с родителями и ушла одна гулять в парк Победы.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», школьница из Москвы, приехавшая в Омск с родителями, днем 22 июля ушла из гостиницы «Ника» на улице Суворова и таинственно исчезла. По факту ее пропажи возбуждено уголовное дело, девочку ищут более 30 сотрудников полиции, они обследуют парк Победы и береговую линию Иртыша. Для поисков задействован беспилотник.

По словам отца девочки, перед вылетом домой в столицу семья Алешкиных решила отправиться на прогулку в парке Победы около отеля «Ника». Родители девочки оставили ее в отеле, из-за чего Евангелина обиделась на них и ушла в парк одна. Она должна была вернуться в «Нику» в 14.50, но в 14.28 телефон школьницы оказался выключен, сообщает Mash Siberia. В итоге мать со второй дочерью улетела в Москву, а отец остался в Омске дожидаться Евангелину.

Мужчина отмечает, что его дочь – домашний ребенок, она никогда не сбегала и без крайней необходимости не отключала смартфон. В соцсетях Евангелины не нашли подозрительных переписок. Куда исчезла школьница, до сих пор непонятно.

РИА «Омск-информ» следит за развитием событий.