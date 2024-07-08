Инсайдеры «Омск-информа» утверждают, что заместителя губернатора «рассчитают» после окончания отпуска.

Инсайдеры «Омск-информа» утверждают, что заместителя губернатора «рассчитают» после окончания отпуска.

Появились свежие подробности грядущей отставки заместителя председателя правительства Омской области, куратора внутренней политики региона Олега Зарембы.

По сведениям инсайдера «Омск-информа», отставка может произойти уже на этой неделе. Как сообщалось ранее, преемник Зарембы на этом посту Егор Горбатенко уже три недели как согласован с Москвой. Предполагалось, что уход Зарембы произойдет в 20 числах июня.

– Кандидатура Егора Горбатенко давно согласована с федеральным центром. Насколько мне известно, его назначение тормозит ряд технических обстоятельств. Остались формальности, – пояснил собеседник «Омск-информа».

По его данным, назначение Горбатенко заместителем председателя правительства, курирующим внутреннюю политику, случится в ближайшее время.

– Олег Заремба в отпуске до 10 июля. По всей вероятности, с последующим увольнением. Считайте, что уже и не работает, – добавил инсайдер.

Официальная информация на этот счет пока отсутствует. Пресс-служба губернатора и сам Олег Заремба до последнего момента отрицали информацию о предстоящей смене куратора внутренней политики.