После ухода с поста вице-губернатора чиновник будет отвечать за взаимодействие с военными.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил об отставке своего заместителя Олега Зарембы. Он курировал внутриполитический блок, молодежную политику, а также спорт. Теперь этими вопросами будет заниматься Егор Горбатенко. Он ранее работал с Хоценко в Минпромторге России и правительстве ДНР.

- Егор Андреевич работал в Минпромторге России, правительстве ДНР и правительстве Омской области, хорошо себя зарекомендовал и имеет опыт решения задач различной степени сложности, - написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Заремба остается в команде губернатора и переходит на посто его советника. Он будет отвечать за вопросы взаимодействия с министерством обороны России, а также военно-промышленным комплексом.

В правительстве Омской области Олег Заремба работает с января 2022 года. До этого он занимал пост вице-мэра Омска. Считается одним из ближайших соратников экс-главы региона Александра Буркова. Информация о скором уходе Зарембы с поста вице-губернатора появилась несколько месяцев назад. Процесс затянулся из-за согласования кандидатуры его преемника.