Заремба до сих пор работает советником омского губернатора Хоценко

Ставленник бывшего главы региона Александра Буркова прижился в команде его преемника.

Бывший вице-губернатор Омской области, экс-министр региональной политики и массовых коммуникаций Олег Заремба, несмотря на уход с государственной службы, остается советником губернатора Виталия Хоценко на общественных началах, сообщил «Омск-информу» источник в правительстве региона.

Сам Олег Заремба подтвердил эту информацию, а также уточнил круг задач.

– Я действительно работаю советником в команде Виталия Хоценко. Курирую военно-промышленный блок, – пояснил Заремба.

Напомним, что в Омской области специалист появился в 2017 году, приехав с назначенным на пост губернатора Александром Бурковым. Начинал как советник главы региона по информационной политике. Потом стал вице-мэром, управделами администрации Омска. Вершина политического успеха – заместитель председателя правительства Омской области, министр региональной политики и массовых коммуникаций, в этой должности его помнят многие.

При Виталии Хоценко Заремба стал зампредом на освобожденной основе. Правда, через год губернатор его уволил, оставив советником. Бывший чиновник продолжает работать в этом качестве до сих пор.

Ранее сообщалось, что после политической карьеры бывший зампред подался в бизнесмены: возглавил компанию «Робототехнический инжиниринг». Заремба является соучредителем и гендиректором предприятия, занимающегося производством беспилотной гусеничной техники в военных целях. Продукцию под названием «Омич» закупает Министерство обороны РФ.