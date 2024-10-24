Омск-Информ
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·Политика

Экс-чиновник возглавил фирму, принадлежащую областному парламентарию Вячеславу Васильеву.

Бывший вице-губернатор Омской области Олег Заремба обрел себя в бизнесе. По данным «СуперОмска», бывший чиновник стал генеральным директором ООО «РЕНГ». Согласно открытым данным, компания занимается научными разработками и арендой недвижимости.

Организация зарегистрирована в 2015 году. С 15 августа 2024 года 100 % доли в УК ООО «РЕНГ» принадлежат известному бизнесмену и депутату омского Заксобрания Вячеславу Васильеву.

Олег Заремба пришел в правительство Омской области из мэрии, где работал заместителем главы города. С января 2022 года чиновник трудился заместителем председателя правительства. С июля 2024 года числился советником губернатора, координирующим взаимодействие с Министерством обороны России и военно-промышленным комплексом.

1811
·Политика

Экс-чиновник возглавил фирму, принадлежащую областному парламентарию Вячеславу Васильеву.

Бывший вице-губернатор Омской области Олег Заремба обрел себя в бизнесе. По данным «СуперОмска», бывший чиновник стал генеральным директором ООО «РЕНГ». Согласно открытым данным, компания занимается научными разработками и арендой недвижимости.

Организация зарегистрирована в 2015 году. С 15 августа 2024 года 100 % доли в УК ООО «РЕНГ» принадлежат известному бизнесмену и депутату омского Заксобрания Вячеславу Васильеву.

Олег Заремба пришел в правительство Омской области из мэрии, где работал заместителем главы города. С января 2022 года чиновник трудился заместителем председателя правительства. С июля 2024 года числился советником губернатора, координирующим взаимодействие с Министерством обороны России и военно-промышленным комплексом.

1811