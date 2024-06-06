Заместитель председателя правительства Омской области считает информацию о своем уходе преждевременной.

Заместитель председателя правительства Омской области считает информацию о своем уходе преждевременной.

Источники «Омск-информа» в разных ведомствах регионального кабмина рассказали о грядущей отставке заместителя председателя правительства Олега Зарембы. Причина ухода не озвучивается.

Однако в пресс-службе губернатора официально не подтвердили эту информацию.

– Олег Заремба в данный момент продолжает работать в должности зампреда правительства Омской области, – пояснила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Сам Олег Заремба в коротком комментарии «Омск-информу» ответил уклончиво.

– Верьте только официальным источникам, – сказал чиновник.

Судя по всему, никаких документов об отставке зампреда облправительства не подписано. Но не факт, что уход Зарембы не произойдет уже в ближайшее время.

Олега Зарембу называют одним из самых влиятельных представителей команды прежнего губернатора Александра Буркова. В правительстве зампред трудится с 17 января 2021 года. Сменщик Буркова Виталий Хоценко постепенно урезал полномочия зампреда правительства до кураторства министерства региональной политики и региональных коммуникаций, Минспорта и вопросов внутренней политики (указ № 1 от 9 января 2024 года).