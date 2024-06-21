Уже через три дня в правительстве региона грядут кадровые перестановки.

Уже через три дня в правительстве региона грядут кадровые перестановки.

В кулуарах правительства Омской области обсуждается два громких политических события, которые произойдут в ближайшее время. Так, получила развитие информация о согласовании кандидатуры Егора Горбатенко на должность вице-губернатора, куратора внутренней политики. Сейчас он занимает пост помощника главы региона Виталия Хоценко.

Источник «Омск-информа» подтвердил, что федеральный центр одобрил претендента.

– Егора Горбатенко согласовали еще в среду, 19 июня, – уточнил собеседник редакции.

По сведениям инсайдера, губернатор может подписать распоряжение о назначении Горбатенко уже в понедельник, 24 июня. Соответственно, в этот же день может случиться отставка нынешнего зампреда, куратора внутренней политики Олега Зарембы.

– Думаю, что глава региона не станет тянуть с назначением нового зампреда, контролирующего внутреннюю политику региона. Губернатор может уже в понедельник подписать отставку Зарембы и распоряжение о назначении Горбатенко, – отметил источник.

Олег Заремба на вопрос о предполагаемой отставке отреагировал спокойно.

– Не торопите события. Работаю, – сказал он в комментарии «Омск-информу».

Заремба работает в правительстве Омской области с января 2021 года.