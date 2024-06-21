Омск-Информ
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·Политика

В настоящее время Егор Горбатенко занимает должность помощника губернатора.

Новым заместителем председателя правительства Омской области, куратором внутренней политики региона станет Егор Горбатенко, сообщают «Коммерческие вести». По данным издания, его кандидатуру согласовала Администрация президента РФ. Назначение ожидается в ближайшее время.

Сейчас Горбатенко занимает должность помощника губернатора Виталия Хоценко. Ранее они вместе работали в правительстве Донецкой народной республики и Минпромторге РФ.

Горбатенко сменит на посту вице-губернатора Олега Зарембу, которого инсайдеры регулярно отправляют в отставку.

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·Политика

В настоящее время Егор Горбатенко занимает должность помощника губернатора.

Новым заместителем председателя правительства Омской области, куратором внутренней политики региона станет Егор Горбатенко, сообщают «Коммерческие вести». По данным издания, его кандидатуру согласовала Администрация президента РФ. Назначение ожидается в ближайшее время.

Сейчас Горбатенко занимает должность помощника губернатора Виталия Хоценко. Ранее они вместе работали в правительстве Донецкой народной республики и Минпромторге РФ.

Горбатенко сменит на посту вице-губернатора Олега Зарембу, которого инсайдеры регулярно отправляют в отставку.

1042