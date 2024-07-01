Омск-Информ
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·Общество

Рейс, который планировался сегодня, отменили.
Рейс Омск – ПП Усть-Ишим, который накануне появился на онлайн-табло Омского аэропорта, сегодня оттуда пропал. Как пояснили «Омск-информу» в аэропорту, сегодня он не состоится.
Напомним, осуществлять полеты в Усть-Ишим взялась авиакомпания ООО «Аэропром». Планировалось, что самолеты Ан-2 будут летать туда по понедельникам, средам и пятницам с 1 июля.
Однако до сих пор неизвестно, сколько будет стоить билет на самолет. В авиакомпании озвучивали лишь предварительную стоимость – 3 тыс. рублей.
·Общество

Рейс, который планировался сегодня, отменили.
Рейс Омск – ПП Усть-Ишим, который накануне появился на онлайн-табло Омского аэропорта, сегодня оттуда пропал. Как пояснили «Омск-информу» в аэропорту, сегодня он не состоится.
Напомним, осуществлять полеты в Усть-Ишим взялась авиакомпания ООО «Аэропром». Планировалось, что самолеты Ан-2 будут летать туда по понедельникам, средам и пятницам с 1 июля.
Однако до сих пор неизвестно, сколько будет стоить билет на самолет. В авиакомпании озвучивали лишь предварительную стоимость – 3 тыс. рублей.