Соборную площадь, на которой разворачивались основные действия, не только очистили, но также промели и вымыли.

Соборную площадь, на которой разворачивались основные действия, не только очистили, но также промели и вымыли.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о масштабной уборке мусора, которую городские службы провели после вчерашнего Дня молодежи. Сегодня уже сообщалось о большом количестве мусора ну улице Ленина.

– Больше 30 тонн мусора убрали работники Управления дорожного хозяйства и благоустройства после проведения массовых мероприятий Дня молодежи. Помимо подбора ТБО, произведено прометание и помывка Соборной площади и смежных с ней улиц. Благодарю УДХБ за оперативную работу, – рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

В мэрии также рассказали, что за порядком во время праздника, наряду с сотрудниками УМВД, следили также 60 народных дружинников. Обошлось без инцидентов.

Напомним, в этом году мероприятия Дня молодежи в Омске посетили рекордные 120 тыс. человек.