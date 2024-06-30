Фотографии с перевернутыми урнами и нагромождением одноразовой посуды можно увидеть в одном из городских пабликов.

Фотографии с перевернутыми урнами и нагромождением одноразовой посуды можно увидеть в одном из городских пабликов.

Вчера в Омске широко отмечался День молодежи. Увы, на утро после в глаза стал бросаться неизменный спутник любого большого праздничного мероприятия, куда приходит много людей, – мусор.

На фотографиях с улицы Ленина, которые приводит паблик «Омск Live», можно заметить перевернутые урны для мусора и землю с клумб на тротуаре. Также на земле лежат пластиковые бутылки, стаканчики и прочие отходы.

Напомним, что в этом году мероприятия Дня молодежи посетили рекордные 120 тыс. человек.