Директор департамента транспорта рассказал о загвоздке с возвращением общественного транспорта на улицу 70 лет Октября.

Директор департамента транспорта рассказал о загвоздке с возвращением общественного транспорта на улицу 70 лет Октября.

Директор департамента транспорта Омска Вадим Кормилец рассказал о перспективах возвращения 18 маршрутов общественного транспорта, из них 8 муниципальных и 10 частных, на улицу 70 лет Октября на Левобережье. С 24 марта нынешнего года из-за ремонта бульвара Архитекторов эти автобусы и маршрутки, ранее ездившие через остановку «Поворотная», временно пустили в объезд. Уже четвертый месяц маршруты № 8Н, 21А, 24, 61, 64, 200, 305, 344, 409, 410, 415, 418, 424 и 500 курсируют по улицам Перелета, Крупской и Дмитриева.

С 1 июля власти планируют восстановить сквозное движение в районе «Поворотной», следовательно, 18 маршрутов должны вернуться к прежней схеме движения. Как сообщил Вадим Кормилец, так и предполагалось сделать, но все уперлось в бюрократию.

– Мы планировали вернуть автобусы на «Поворотную» с 1 июля. Но департамент строительства нам пока не утвердил эти изменения. Поэтому ждем, – сказал Кормилец.

Между тем автобус № 28, с помощью которого дептранс компенсировал отсутствие автобусов для живущих в районе «Поворотной» людей, в ближайшее время изменит схему движения. До возвращения «старых» автобусов и маршруток местным жителям придется ездить с остановки «Улица Дмитриева».