Связано это с очередным перекрытием бульвара Архитекторов. В основном транспорт поедет по улицам Перелета, Крупской и Дмитриева.

Связано это с очередным перекрытием бульвара Архитекторов. В основном транспорт поедет по улицам Перелета, Крупской и Дмитриева.

С 24 марта на Левобережье Омска изменятся 18 маршрутов общественного транспорта. Из них 8 муниципальных и 10 частных. Связано это с перекрытием еще одного участка бульвара Архитекторов. Как рассказал директор департамента транспорта администрации города Вадим Кормилец, изменения коснутся участка от улицы Крупской до улиц 70 лет Октября и Степанца, включая перекресток.

Большинство маршрутов поедет в объезд – через улицы Перелета, Крупской и Дмитриева. Такая схема движения затронет маршруты № 8Н, 21А, 24, 61, 64, 200, 305, 344, 409, 410, 415, 418, 424 и 500. У маршрута № 424, который едет в городок Нефтяников через метромост, будет перенесена конечная остановка – от «БСМП» до «Автовокзала». Кроме того, по словам Кормильца, по улице Дмитриева планируется организовать движение транспорта не в одностороннем движении.

– Планируется организовать движение транспорта по улице Дмитриева не в одностороннем движении, от улицы 70 лет Октября в направлении улицы Крупской транспорт будет ехать по дублеру Дмитриева в объезд многоэтажного гаража. Выезд от Крупской к улице 70 лет Октября будет осуществляться по улице Дмитриева. Там дополнительно будет обустроено две остановки. Одностороннее движение предполагается сделать только на дублере улицы Дмитриева на последнем квартале при приближении улицы Крупской и на проезде в направлении самой улицы Крупской. Встречного движения транспорта не будет. Это будет только для общественного транспорта, – отметил Кормилец.

Изменения также будут и в работе маршрутов № 14 и 88. Маршрут № 14 будет следовать по улице 70 лет Октября, далее – по улицам Дмитриева, Ватутина, Перелета, проспекту Комарова и далее по действующей схеме. А маршрут № 88 по схеме – 11-й микрорайон, через улицу Дмитриева, Крупской, 1-ю Рыбачью, Шаронова, Перелета, проспекту Комарова и далее по действующей схеме.

Часть транспорта пустят по проспекту Комарова с захватом улицы Степанца, а далее – по улицам Перелета, Крупской, Дмитриева. Это будут маршруты № 8Н, 21А, 61, 64, 344, 409, 418 и 500.

Отметим, что 8 маршрутов нововведения никак не коснутся. Это будут маршруты № 78, 94, 23, 95, 212, 272, 331 и 503. Также планируют запустить новый автобусный маршрут № 28.