Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Маршрут № 28 свяжет центр города с Левобережьем.

С 24 марта в Омске запускают новый автобусный маршрут № 28. Он свяжет Левобережье и центр города.

Как сообщили в департаменте транспорта, автобусы будут ездить от «Поворотной» до «Площади Победы». На маршруте будут работать пять больших автобусов в будние дни и три – в выходные.

Этот маршрут необходим в условиях реконструкции бульвара Архитекторов. Фактически он придет на смену автобусам, следующим по укороченным рейсам маршрута № 24.

1679
·Общество

Маршрут № 28 свяжет центр города с Левобережьем.

С 24 марта в Омске запускают новый автобусный маршрут № 28. Он свяжет Левобережье и центр города.

Как сообщили в департаменте транспорта, автобусы будут ездить от «Поворотной» до «Площади Победы». На маршруте будут работать пять больших автобусов в будние дни и три – в выходные.

Этот маршрут необходим в условиях реконструкции бульвара Архитекторов. Фактически он придет на смену автобусам, следующим по укороченным рейсам маршрута № 24.

1679