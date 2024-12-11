Автобусы начнут ездить по маршруту с нового года.

С 1 января 2025 года в Омской области появится новый автобусный маршрут № 121, сообщает «Новый Омск». Он будет ездить до поселка Новоомского.

На территории города автобус будет следовать по улицам Туполева, Степанца, 70 лет Октября, Енисейской, Суворова, Торговой, Кошевого и Мельничной. Затем маршрут пролегает по трассе Омск – Русская Поляна в поселок Новоомский.

Конечная остановка будет располагаться в поселке на улице 50 лет Октября. Отметим, ранее жители Новоомского пожаловались, что школьники ждут транспорт по полчаса, а взрослые не могут уехать из города в часы пик.