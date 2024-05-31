Омск-Информ
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·Общество

Из-за ремонтных работ на улице Шаронова свой маршрут изменит автобус № 88. Нововведения будут временными.

На Левом берегу Омска изменится схема движения автобусного маршрута № 88. Как сообщили в пресс-службе мэрии, нововведения будут временными из-за работ на подземных коммуникациях на улице Шаронова.

– В период с 22:00 часов 31 мая до 6:00 часов 3 июня будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Шаронова на пересечении с улицей Перелета, – отметили в ведомстве.

Транспорт будет следовать в обоих направлениях по улицам Перелета, Крупской и Шаронова.

·Общество

Из-за ремонтных работ на улице Шаронова свой маршрут изменит автобус № 88. Нововведения будут временными.

На Левом берегу Омска изменится схема движения автобусного маршрута № 88. Как сообщили в пресс-службе мэрии, нововведения будут временными из-за работ на подземных коммуникациях на улице Шаронова.

– В период с 22:00 часов 31 мая до 6:00 часов 3 июня будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Шаронова на пересечении с улицей Перелета, – отметили в ведомстве.

Транспорт будет следовать в обоих направлениях по улицам Перелета, Крупской и Шаронова.