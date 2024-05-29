Теперь автобус № 47Н не будет ходить до поселка Большие Поля. Об этом рассказали в департаменте транспорта.

Теперь автобус № 47Н не будет ходить до поселка Большие Поля. Об этом рассказали в департаменте транспорта.

С 1 июня в Омске изменится схема автобусного маршрута № 47Н. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, из схемы исключат участок от микрорайона Амурский-2 до поселка Большие Поля.

Автобусы будут следовать от конечной остановки «Улица Гашека» до конечного пункта «Микрорайон Амурский-2». Такие изменения помогут уменьшить плановый интервал движения с 10 до 8-9 минут. Количество транспорта на маршруте останется без изменений – 25 единиц среднего класса.

Как отметили в ведомстве, транспортное обслуживание жителей поселка Большие Поля не ухудшится, так как с мая в населенный пункт ездит автобус № 72 с регулируемым тарифом.